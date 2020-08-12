Bergüzar Korel'den Beşiktaş'a 10 milyon TL bağışlayan Rahmi Koç'a çağrı: Bu çocuklar için de yapabileceğiniz bir şeyler vardır değil mi?

Oyuncu Bergüzar Korel, Beşiktaş'ın, "Bırakmam Seni" kampanyası kapsamında Vodafone Park'ta düzenlediği "Ödül Senin" gecesinde 10 milyon lira bağışlayan Rahmi Koç'a çocukları yaşatmak için çağrıda bulundu.

Futbol kulüplerinin düzenlediği bağış kampanyalarında bir gecede astronomik rakamların toplanmasına isyan eden Bergüzar Korel, çocukları yaşatmak için yapılan kampanyalarda toplanan paraların miktarını ve yavaş ilerlemesini sosyal medya hesabından eleştirip Rahmi Koç'a çağrı yaptı.

Bergüzar Korel paylaşımında şunları söyledi: "Bir gecede kulüpler için milyonlar toplanırken çocukları yaşatmak için başlatılan kampanyalar o kadar yavaş ilerliyor ki!Bir gecede Beşiktaş’a 10 milyon lira bağışlayan Rahmi Koç’a çağrımdır: Bu çocuklar için de yapabileceğiniz bir şeyler vardır değil mi?"