Bergüzar Korel: Arap dünyası Türk dizileri için büyük bir pazar değil

Oyuncu Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç’le başrolü paylaştığı “Binbir Gece” dizisinin çekimlerinin de yapıldığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nda yaşanan kazaya ilişkin olarak “Tarihi bir yapıydı, adına filmler yapılmıştı. Biz de çok çekim yaptık orada. Haberi görünce haliyle çok üzüldük. Tarih mirasımız gitti. Yazık oldu" dedi.

Dubai merkezli MBC, bünyesindeki bütün kanallara talimat göndererek ikinci bir emre kadar Türk dizilerini yayından kaldırmalarını istemesi üzerine Bergüzar Korel, “Üzerine düşünmemek lazım, Arap dünyası aslında Türk dizileri için çok da büyük bir pazar değil. Latin Amerika’da dizilerimiz daha geniş kitlelere ulaşıyor. Balkanlar’da da aynı şekilde. Arjantin’de de büyük hayran kitlelerimiz var. Hatta benim Cihangir’deki kafeme bile geldiler. Çok şaşırtıcıydı.” ifadesini kullandı.

“Binbir Gece” dizisinin çekimlerinin bir bölümü Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nda yapılmıştı.

Halit Ergenç’in başrolü üstlendiği, Ferzan Özpetek imzalı “İstanbul Kırmızısı” da kırmızı rengiyle Boğaz’ın en dikkat çeken yapılarından olan o yalıda çekilmişti.