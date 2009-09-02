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Bergüzar Korel, aniden fenalaştı

Güzel oyuncu İstanbul Moda Günleri'nde düzenlenen defileyi izlemeye Halit Ergenç ile gitmişti biranda rahatsızlanan Korel korkuttu.

02 Eylül 2009 03:00

Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul Moda Günleri’nde düzenlenen defileyi izlemeye eşi Halit Ergenç ile birlikte gelen Bergüzar Korel’in rahatsızlandığı öğrenildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, hiç beklenmedik bir anda fenalaşıp başı dönen ve yüzü sararan Korel’e ilk müdahale eşi Halit Ergenç tarafından yapıldı.

Sakin bir alanda sandalyeye oturtulan dört aylık hamile oyuncunun ilk olarak etrafı açılarak nefes alması sağlanırken ardından da soğuk su ile yüzü yıkanıp kendine gelmesi sağlandı.

Eşi Halit Ergenç ve çevresindeki dostları tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yavaş yavaş kendine gelen Bergüzar Korel, yavaş adımlar ile bindiği araçla İTÜ Taşkışla’daki defile alanından uzaklaştı.

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