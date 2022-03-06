Bergen filmini yayınlamayan Belediye Başkanı'na Farah Zeynep Abdullah'tan "IQ testli" yanıt

Şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan Bergen isimli film, sanatçıyı öldüren eşi Halis Serbest'in yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde gösterime girmeyecek. Konuyla ilgili konuşan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak" dedi. Özgan'ın bu açıklamalarına, filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, "IQ testi" paylaşarak cevap verdi.

Kozan’da yaşayan Halis Serbest tarafından öldürülen sanatçı Bergen'in hayatını anlatan ve uzun süredir merakla beklenen 'Bergen' filmi, 4 Mart’ta izleyiciyle buluştu. Filmde, Bergen'i Farah Zeynep Abdullah canlandırırken, Erdal Beşikçioğlu ise Bergen'in katili Halis Serbest karakterini oynuyor.

Bergen'in acı ve dram dolu hayatının birebir anlatıldığı Bergen filminin danışman kadrosunda sosyolog Meral Özbek, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, edebiyatçı Murat Özyaşar ve edebiyatçı Yavuz Ekinci yer alıyor. Yapımın müzikleri ise Mazlum Çimen’e ait.

"Film şiddet içeriyor"

Film, yayınlandığı ilk andan itibaren gündem olurken; Halis Serbest’in yaşadığı Kozan ilçesinde de vizyona girdiği, ancak sonradan kaldırıldığı iddia edildi. Söz konusu iddia, Belediye Başkanı Kazım Özgan tarafından yalanlandı.

Filmin ilçede henüz vizyona girmediğini ancak sinema yöneticilerinin yayınlanması için rezervasyon yaptırmış olabileceğini söyleyen Kazım Özgan, Bergen filminin şiddet içerdiğini bu nedenle yayınlanmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Özgan, "Vizyona hiç girmeyen film nasıl yayından kaldırılır? Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak" dedi.

‘IQ testi’ gönderdi

Özgan’ın açıklamaları sosyal medyada tepkiyle karşılanırken; söz konusu ifadelere, Bergen filminin başrolü Farah Zeynep Abdullah’tan esprili bir yanıt geldi.

Kişisel Twitter hesabından Özgan’ın açıklamalarını alıntılayan Abdullah, Özgan’a ‘IQ testi’ gönderdi. Ünlü oyuncu, paylaşımına Özgan’ı da etiketledi. Abdullah’ın paylaşımı kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.