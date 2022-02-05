Bergen filminden ilk fragman yayınlandı

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı "Bergen" filminin ilk tanıtımı yayınlandı. Sanatçı Bergen'in hayatının anlatılacağı film, 4 Mart 2022'de vizyona girecek.

Filmde Farah Zeynep Abdullah'a, Bergen'i katleden Halis Serbest rolüyle Erdal Beşikçioğlu eşlik edecek. Filmin oyuncu kadrosunda Abdullah ve Beşikçioğlu'nun yanı sıra Tilbe Saran, Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi isimler yer alıyor.

Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın, görüntü yönetmenliğini Mirsad Heroviç'in, yapımcılığını Mine Şengöz'ün yaptığı filmin senaryosunu ise Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz yazdı. Bergen'in ailesinin desteği alınarak çekilecek projeye sosyolog Prof. Meral Özbek, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, edebiyatçılar Murat Özyaşar ve Yavuz Ekinci katkı veriyor. Filmin müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen’e ait.