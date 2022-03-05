Bergen filmi, Bergen'i öldüren Halis Serbest’in yaşadığı Kozan'da gösterimden kaldırıldı, belediye başkanı 'öyle uygun görüldü' dedi

"8 mart öncesi size bir Türkiye gerçeği anlatayım: Bergen'i öldüren Halis Serbest'in yaşadığı Kozan'da belediye sineması bugün aniden Bergen filmini yayınlamaktan vazgeçti! Filmin İstanbul'daki galasına çevik kuvvet geldi. Ölüm tehditleri alan yapımcıları ise korumalarla yaşıyor.

Az önce Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı aradım ve '1 ay önce rezervasyonu yapılan film neden gösterime girdiği gün bir anda vizyondan kaldırıldı?' diye sordum. 'Öyle uygun görüldü' dedi. Sayın Başkan, tüm ısrarlarıma rağmen başka bir yanıt vermedi."

Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın, yapımcılığını Mine Şengöz'ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un yazdığı filmde sanatçı Bergen'i oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. Filmde Farah Zeynep Abdullah'a, Bergen'i öldüren Halis Serbest rolüyle Erdal Beşikçioğlu eşlik ediyor. Filmin oyuncu kadrosunda Abdullah ve Beşikçioğlu'nun yanı sıra Tilbe Saran, Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi isimler yer alıyor.