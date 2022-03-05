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Bergen filmi, Bergen'i öldüren Halis Serbest’in yaşadığı Kozan'da gösterimden kaldırıldı, belediye başkanı 'öyle uygun görüldü' dedi

"Filmin İstanbul'daki galasına çevik kuvvet geldi"

05 Mart 2022 12:02

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Bergen filminin Kozan Belediye yayınlanmaktan vazgeçildiğini ve yapımcıların ölüm tehditleri aldığını duyurdu.

Sanatçı Bergen'in hayatını anlatan "Bergen" filmi 4 Mart'ta vizyona girdi. Bergen sahne adıyla tanınan Belgin Sarılmışer’in hayatını ve yaşadığı zorlukları anlatan film, katili Halis Serbest’in yaşadığı Adana Kozan’da gösterimden kaldırıldı.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"8 mart öncesi size bir Türkiye gerçeği anlatayım: Bergen'i öldüren Halis Serbest'in yaşadığı Kozan'da belediye sineması bugün aniden Bergen filmini yayınlamaktan vazgeçti! Filmin İstanbul'daki galasına çevik kuvvet geldi. Ölüm tehditleri alan yapımcıları ise korumalarla yaşıyor.

Az önce Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı aradım ve '1 ay önce rezervasyonu yapılan film neden gösterime girdiği gün bir anda vizyondan kaldırıldı?' diye sordum. 'Öyle uygun görüldü' dedi. Sayın Başkan, tüm ısrarlarıma rağmen başka bir yanıt vermedi."

Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın, yapımcılığını Mine Şengöz'ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un yazdığı filmde sanatçı Bergen'i oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. Filmde Farah Zeynep Abdullah'a, Bergen'i öldüren Halis Serbest rolüyle Erdal Beşikçioğlu eşlik ediyor. Filmin oyuncu kadrosunda Abdullah ve Beşikçioğlu'nun yanı sıra Tilbe Saran, Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi isimler yer alıyor. 

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