T24 LogoT24 Logo
Spor

Bergama'ya 1 puan yetecek

İZMİR, (DHA) TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde 90+3'üncü dakikada bulduğu golle Yomraspor'la 1-1 berabere kalan Bergama Belediyespor, son haftada Kemerspor 2003 deplasmanından beraberlik bile çıkarırsa kümede kalacak

30 Nisan 2018 15:13

İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta evinde 90+3\'üncü dakikada bulduğu golle Yomraspor\'la 1-1 berabere kalan Bergama Belediyespor, son haftada Kemerspor 2003 deplasmanından beraberlik bile çıkarırsa kümede kalacak. 
Düşme hattının 2 puan önünde yer alan 33\'er puanlı Bergama ve Erzin Belediyespor\'la 31\'er puanlı Orhangazi Belediyespor ve 12 Bingölspor, son maçlarına lige tutunmak için çıkacak. İkili ve üçlü averajda Bingölspor ve Orhangazi\'den iyi, ikili averajda Erzin\'den kötü olan kırmızı-lacivertliler, dörtlü averaj hesabına göre üç rakibinin de üstünde yer alıyor. 
En az 1 puan alırsa kümede kalacak İzmir temsilcisi işini averaj hesaplarına bırakmak istemiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TFFLigGrupYomrasporBergama BelediyesporKemersporBergamaErzin BelediyesporOrhangazi BelediyesporBingölsporOrhangaziErzin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24