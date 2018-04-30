Bergama'ya 1 puan yetecek

İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta evinde 90+3\'üncü dakikada bulduğu golle Yomraspor\'la 1-1 berabere kalan Bergama Belediyespor, son haftada Kemerspor 2003 deplasmanından beraberlik bile çıkarırsa kümede kalacak.

Düşme hattının 2 puan önünde yer alan 33\'er puanlı Bergama ve Erzin Belediyespor\'la 31\'er puanlı Orhangazi Belediyespor ve 12 Bingölspor, son maçlarına lige tutunmak için çıkacak. İkili ve üçlü averajda Bingölspor ve Orhangazi\'den iyi, ikili averajda Erzin\'den kötü olan kırmızı-lacivertliler, dörtlü averaj hesabına göre üç rakibinin de üstünde yer alıyor.

En az 1 puan alırsa kümede kalacak İzmir temsilcisi işini averaj hesaplarına bırakmak istemiyor.