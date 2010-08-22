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Yaşam

BERGAMA'DAKİ ORMAN YANGINI SÜRÜYOR ANKARA (A.A)

22 Ağustos 2010 02:20

-BERGAMA'DAKİ ORMAN YANGINI SÜRÜYOR ANKARA (A.A) - 21.08.2010 - İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan ve halen süren orman yangını nedeniyle bölgeye Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Muğla orman bölge müdürlüklerinden de ekip gönderildi. Orman Genel Müdürlüğü yangın harekat merkezinden yapılan açıklamaya göre, Göçbeyli köyü yakınlarında çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, 10 helikopter, 2 uçak, 40 arazöz, 20 yer ekibi, 10 dozer, 500 yangın işçisi ve 50 teknik elemanla müdahale ediliyor. Şiddetli rüzgarın devam etmesi nedeniyle zor şartlar altında sürdürülen söndürme çalışmalarına Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Muğla orman bölge müdürlüklerinden de ekipler katılıyor.

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