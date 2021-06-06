Bergama-Soma Karayolu 21b yöntemiyle sessiz sedasız gerçekleşen ihaleyle Dörtyol İnşaat’a verildi

Bergama-Soma Karayolu'nun inşaatı 21b yöntemiyle davet usulüyle sessiz sedasız yapılan ihaleyle 184.6 milyon liraya Dörtyol İnşaat’a verildi.

Sözcü’nün haberine göre “Bergama-Soma Yolu (Km: 0+000 – 10+000 (i) – 34+654,94 Arası) “Bergama Çevre Yolu, Bergama Şehir Geçişi ve Soma-Savaştepe Otoyol Bağlantısı Dahil” Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı ve BSK yapılması İşi” ihalesi 8 Nisan’da gerçekleştirildi.

Kanunun doğal afetler gibi önceden öngörülemez acil durumlar için istisna olarak belirlediği 21b maddesini kullanarak pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihale, 184.6 milyon liraya Dörtyol İnşaat’a verildi.

24 Mayıs’ta imzalanan sözleşmeye göre 26 Mayıs’ta başlayacak inşaat 31 Aralık’ta tamamlanacak.

2004 yılında kurulan Dörtyol İnşaat, ana faaliyet alanı olarak açıkladığı yol, altyapı, köprü, viyadük işlerinde birçok kamu ihalesi aldı. TEM Çorlu Köprülü Kavşağı, Hasdal Kavşağı, Kağıthane Kavşağı, Kavacık Beykoz Yolu, Korudağı Gelibolu Yolu, Lüleburgaz- Kınalı Yolu bunlardan bazıları.