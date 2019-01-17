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Spor

Bergama, Melik ile sözleşme imzaladı

İZMİR, (DHA) -  TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bergama Belediyespor, ara transfer döneminde 6'ncı imzayı 1'inci Grup'ta düşme hattında yer alan Erbaaspor'dan sol kanat Melik Yeğin'e attırdı

17 Ocak 2019 14:48

İZMİR, (DHA) - 

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta kümede kalma mücadelesi veren Bergama Belediyespor, ara transfer döneminde 6\'ncı imzayı 1\'inci Grup\'ta düşme hattında yer alan Erbaaspor\'dan sol kanat Melik Yeğin\'e attırdı.
22 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. Manisaspor\'da profesyonel olan Melik, Balçova Yaşamspor, Bayrampaşa, Nazilli Belediyespor, Van Büyükşehir Belediyespor ve Muğlaspor kulüplerinde de görev aldı. Melik, 3\'üncü Lig\'de çıktığı 49 müsabakada 13 kez rakip fileleri sarstı. İlk yarıda ligde 11, kupada 2 maçta forma giyen Melik, 2 de gol kaydetti.

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