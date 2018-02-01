Bergama Belediyespor Zafer ve Metehan'ı kadrosuna kattı

BERGAMA, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bergama Belediyespor, ara transferin son saatlerinde Bucaspor\'dan tecrübeli kanat oyuncusu Zafer Çevik ve Yeşil Bursa\'dan stoper Metehan Çakal\'ı renklerine bağladı. Bucaspor\'da ekim ayından bu yana kadro dışı olan 34 yaşındaki Zafer, kariyerinde Süper Lig\'de 11, 1\'inci Lig\'de 175, 2\'nci Lig\'de 33 ve Türkiye Kupası\'nda 16 maçta forma giyerek toplam 51 gol kaydetti. 23 yaşındaki Metehan ise daha önce Pendikspor, Maltepespor ve Beylerbeyispor\'da da oynadı.