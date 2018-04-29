Bergama Belediyespor-Yomraspor: 1-1

BERGAMA, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta kümede kalma mücadelesi veren Bergama Belediyespor, evinde son dakikada bulduğu golle Yomraspor\'la 1-1 berabere kaldı. Konuk takımın 11\'inci dakikada Enes Erdal\'la öne geçtiği maçta İzmir ekibi 90\'ıncı dakikada Tufan Deniz\'in golüyle skoru eşitledi: 1-1. Bu sonuçla 33 puana ulaşan Bergama Belediyespor, son haftaya düşme hattındaki 12 Bingölspor\'un 2 puan önünde 14\'üncü sırada girdi. Kırmızı-lacivertiler son sınavında Play-Off\'a kalan Kemerspor 2003\'e konuk olarak lige tutunmaya çalışacak.