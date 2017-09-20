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Spor

Bergama Belediyespor - Sarıyer: 0-2

İZMİR, (DHA) STAT: 14 Eylül HAKEMLER: Ali Karatutlu (xx), Yavuz Bahadır Ordu (x), Mustafa Onur Özgenç (x) BERGAMA BELEDİYESPOR: Kazım (xx) - Erdin (xx), Emre (x), Volkan (x) (Dk

20 Eylül 2017 21:01

İZMİR, (DHA)

STAT: 14 Eylül
HAKEMLER: Ali Karatutlu (xx), Yavuz Bahadır Ordu (x), Mustafa Onur Özgenç (x)
BERGAMA BELEDİYESPOR: Kazım (xx) - Erdin (xx), Emre (x), Volkan (x) (Dk. 86 İsmail), Samet (x), Hakan (xx), Anıl (xx), Ulaş (xx) (Dk. 60 Berkant x), Mert (x) (Dk. 46 Hüseyin x), Ozan Murat (x), Berk (xx)
SARIYER: Serdar (xxx) - Erkut (xxx) (Dk. 70 Doğukan Emeksiz x), Ali (xx), Kemal (xxx), Hüsnü (xxx), Fırat (xx), Serkan Balcı (xx), Sabutay (xxx), Alim (xx) (Dk. 60 Kerem xx), Hakan (xx) (Dk. 65 Günay x), Fatih (xx)
GOLLER: Dk. 27 Sabutay, Dk. 85 Serkan Balcı (Sarıyer)
SARI KARTLAR: Fırat (Sarıyer)

3\'üncü Lig 1\'inci Grup temsilcisi Bergama Belediyespor, kendi sahasında 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'un iddialı takımlarından Sarıyer\'e 2-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası\'na 3\'üncü turda veda etti. Güçlü rakibi karşısında zaman zaman başa baş bir futbol ortaya koyan kırmızı-lacivertli ekip, 27\'nci dakikada Sabutay ve 85\'inci dakikada Serkan Balcı\'nın gollerine engel olamadı. Bu arada Bergamalı taraftarlar tartışmalı bayraklar kaldıran yardımcı hakem Yavuz Bahadır Ordu ile ikinci yarıda oyunu yavaşlatıp zamana oynayan Sarıyer\'i protesto etti.
27\'nci dakikada konuk takım öne geçti. Sağ kanattan Kemal\'in kullandığı korner atışından gelen topu Sabutay sert bir şutla Bergama ağlarına gönderdi: 0-1.
47\'nci dakikada sol kanattan gelişen Bergama atağında Anıl\'ın ortasına Emre sert vurdu. Kaleci Serdar mükemmel bir kurtarış yaparak gole izin vermedi.
85\'inci dakikada gelişen Sarıyer atağında Bergama kalesi karıştı. Topu önünde bulan Serkan Balcı plase bir vuruşla maçın skorunu 2-0 olarak ilan etti.

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