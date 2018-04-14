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Spor

Bergama Belediyespor - Çatalcaspor: 2-2

BERGAMA, (DHA) STAT: 14 Eylül HAKEMLER: Efe Tanrıverdi (xx), Osman Baruk (xx), Volkan Efecioğlu (xx) BERGAMA BELEDİYESPOR: Cantuğ (xx) - Hüseyin Teker (x) (Dk

14 Nisan 2018 20:13

BERGAMA, (DHA)

STAT: 14 Eylül
HAKEMLER: Efe Tanrıverdi (xx), Osman Baruk (xx), Volkan Efecioğlu (xx)
BERGAMA BELEDİYESPOR: Cantuğ (xx) - Hüseyin Teker (x) (Dk. 87 Erdin(?), Tufan Deniz (xx), Tuncer (x), Semih (xx), Sercan (xx) (Dk. 67 Zafer x), Metehan (xx), Ulaş (x) (Dk. 46 Hacı Ömer x), Hakan (xx), Ozan (xx), Berk (xx)
ÇATALCASPOR: Mustafa (xx) - Eyüpcan (xx), Sadık (xx), İsmail (x) (Dk. 80 Ömer Faruk(?), Emre Turgut (x) (Dk. 80 Anıl(?), Barış (xx), Emre Özer (xx), Sertaç (x) (Dk. 59 Barış x), Mehmet (xx), Veysel (xx), Recep (xx)
GOLLER: Dk. 62 Tufan, Dk. 79 Semih (Bergama Belediyespor) - Dk. 65 Barış, Dk. 86 Recep (Çatalcaspor)
SARI KARTLAR: Metehan, Ozan, Tuncer, Hacı Ömer, Semih (Bergama Belediyespor), Sadık, Mehmet (Çatalcaspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 38 Metehan (Bergama Belediyespor)

TFF 3. Lig 1. Grup\'ta küme düşme korkusu yaşayan Bergama Belediyespor, orta sıralarda yer çalan Çatalcaspor\'la evinde 2-2 berabere kalarak ateş hattından çıkamadı. 
İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakanın 62. dakikasında Tufan\'ın golüyle öne geçen Bergama, 65\'te Barış\'a engel olamadı. Bergama Belediyespor bu kez 79\'da Semih golüyle tekrar üstünlüğü sağladı. Ancak 86\'da son sözü söyleyen Recep skoru belirledi. Bu sonuçla İzmir ekibi puanını 29\'a çıkarsa da düşme potasından uzaklaşamadı. Çatalcaspor ise 36 puana yükseldi. 
 

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