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Spor

Bergama Beledeyespor-Kozan Belediyespor: 1-1

  BERGAMA, (DHA) STAT: 14 Eylül HAKEMLER: Volkan Cindemir (xx), Mustafa Zıvalı (xx), Ertan Demirci (xx) BERGAMA BELEDİYESPOR: Kazım (xx) - Mert (x) (Dk

05 Kasım 2017 18:48

 

BERGAMA, (DHA)

STAT: 14 Eylül

HAKEMLER: Volkan Cindemir (xx), Mustafa Zıvalı (xx), Ertan Demirci (xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Kazım (xx) - Mert (x) (Dk. 66 Hacı Ömer xx), Ahmet (xx), Emre (xxx), Samet (xx), Hakan (xx), Anıl (xx), Ulaş (xxx), Mehmet Tatlı (x) (Dk. 66 Berkant x) (Dk. 88 İsmail), Ozan Murat (xxx), Berk (xx)

KOZAN BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Oğuzhan (xx), Ömer (xxx), Sedat (x) (Dk. 74 Emre xx), Metehan (xx), Hakan (x), Ercan (xxx) (Dk. 90 Ziyaeddin Arda), Emrah (xx) (Dk. 79 Gökhan x), Semih (xxx), Rıdvan (xx), Abdulsamet (xxx)

GOLLER: Dk. 48 Ercan (Kozan Bld), Dk. 74 Ulaş (Bergama Bld)

SARI KARTLAR: Ozan Murat, Kazım, Ulaş (Bergama Bld), Sedat, Abdulsamet, Ziyaeddin Arda (Kozan Bld)

TFF 3. Lig 1. Grup\'ta Bergama Belediyespor, 12 Bingölspor galibiyetinin ardından evinde Kozan Belediyespor\'la 1-1 berabere kaldı.

14 Eylül Stadı\'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin 48\'inci  dakikada Ercan\'la attığı gole Bergama, 74\'üncü dakikada Ulaş\'la karşılık verdi.

Alt sıralarla bağını koparmaya çalışan Bergama Belediyespor, bu skorla puanını 14\'e çıkardı.
 

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