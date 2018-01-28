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Spor

Berfu Cengiz'den ikincilik!

Milli tenisçi Berfu, 1 saat 22 dakika süren finali kaybetti

28 Ocak 2018 18:53

Berfu Cengiz, ITF turnuvasında Bosna Hersekli partneri Tinjic ile çiftlerde ikinci oldu.

Milli tenisçi Berfu Cengiz, Mısır'daki 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında Bosna Hersekli partneri Jasmina Tinjic ile çiftlerde ikinciliği elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Şarm El-Şeyh kentinde sert zeminde gerçekleştirilen organizasyonun 1 numaralı seribaşı çifti Berfu Cengiz ile Tinjic, finalde Yeni Zelandalı Jade Lewis-Erin Routliffe ikilisiyle karşılaştı.

Çekişmeli geçen final mücadelesinde Berfu Cengiz-Tinjic çifti, rakiplerine 1 saat 22 dakika sonunda 6-1, 5-7 ve 12-10'luk skorla yenildi. Böylece Lewis-Routliffe çifti şampiyonluğa ulaşırken, Berfu ve partneri Tinjic ikinci oldu.

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