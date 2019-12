Berfo Nine: Oğlumu bulmadan ölmeyeceğim

T24 - Başbakan’dan 31 yıldır kayıp olan oğlunun bulunmasını isteyen 103 yaşındaki Berfo Nine, "Bir mezarı olsun, yeter" dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün görüştüğü Cumartesi Anneleri’nden biriydi 103 yaşındaki Berfo Kırbayır. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden bir gün sonra Ardahan Göle’deki evinden askerler tarafından alınan ve tam 31 yıldır kayıp olan oğlu Cemil’in bulunmasını istedi Berfo Kırbayır Başbakan’dan. Oğlunu askerler arasında götürülürken son kez gördüğünü söyleyen acılı anne, “Cemil diye seslendim. Askerlerin arasından bana döndü. Göz göze geldik. ‘Annem’ diye seslendi. Oğlumdan duyduğum son söz bu oldu” diyor gözyaşlarıyla.

Berfo nine üç yıl önce tam bir asrı geride bırakmış. O kadar çok ağlamış ki kendisinin deyimiyle gözlerinin feri sönmüş, göz pınarları kurumuş. Başbakan Erdoğan’la görüşmesi biraz olsun umutlandırmış belli ki. “Beni dinledi, not aldı, ilgilendi Başbakan” derken o ağlamaktan kızarmış gözlerinin içinde bir umut ışığı parlıyor yine de. Kızının evinde görüştüğümüz Berfon Nine Göle’deki evini bir yıl önce bırakıp gelmiş İstanbul’a. “Nasıl gelirdim oğlum o evi bırakıp. Tam 30 yıldır o evin kapısını bile kapatmadım ben. Komşuya bile gitmeye korktum. Cemil’im döner, kapıda kalır diye korktum” diyen Berfo Nine, Ardahan Göle İlçesi’ne bağlı Okçu Köyü’nde yaşamış yıllarca. Altı çocuğu var. Oğlu Yaşar’ı kanserden kaybetmiş. Eşi İsmail ise 20 yıl önce yaşamını yitirmiş. Geride kalan dört çocuğuyla birlikte kayıp oğlu Cemil’i bulma mücadelesi veriyor. Tansiyon hastası, yürümekte zorluk çeken Berfo Nine oğlunun kaybolmasına ilişkin şunları söylüyor:







Oğlunun söylediği son sözü unutamadı

“Oğlum evi basan askerlerin arasındaydı. Cemil diye bağırdım. O esnada bana döndü ve ‘Annem’ diye seslendi. Cemil’den son duyduğum bu annem sözüydü. Oysa ben askerlere güvenmiştim. Ancak oğlumu kaybettiler.” Oğlunun pantolonunu, gömleğini ve montunu atmamış acılı anne. Cemil kaybolduktan sonra elbiselerini kızlarına güzelce yıkatmış ve bir kuklaya giydirmiş. Yıllarca kuklaya bakarak, elbiselerini koklayarak özlemini gidermiş. Cemil’e benzettiği kukla hâlâ köydeki evinde. “Oğlumu çok aradım. Bulamadım. Her gün rüyama girdi oğlum. Bir sevdiği vardı Cemil’in. Evlenme hazırlıkları yapıyordu hatta yeni koltuk takımı bile almıştı. O kaybolunca koltuklarına da dokundurtmadım. Çürüdü gitti o koltuklar da” diye anlatıyor oğluna duyduğu özlemi. Bacaklarında yürümeye güç varken elinde torbayla gezmiş hep. Oğlunun hiç olmazsa kemiklerini bulup torbaya koyacak oradan da güzel bir mezar yaptıracakmış Berfo Nine. Ama olmamış bir türlü. Bulamamış oğlunu...





Başbakan ilgilendi

Rahatsızlıklarına rağmen Başbakan’la görüşmeye gittiği için mutlu Berfo Kırbayır. “İlgilendi Başbakan sağ olsun. Ben anlatırken notlar aldı. Umutlandım ben” diyen Kırbayır’ın öfkeyle, acıyla andığı, unutamadığı tek isim ise binlerce canın yitirildiği 12 Eylül darbesinin lideri Kenan Evren.

Annesiyle birlikte Dolmabahçe’deki görüşmeye katılan Cemile Kırbayır da umutlu. Cemil Kırbayır’ın kızkardeşi olan Cemile Kırbayır şöyle anlatıyor görüşmeyi: “Önce annem konuştu. Sonra ben ağabeyimin kaybedilme öyküsünü anlattım. Başbakan not aldı. Ben anlatırken hüzünlü olduğunu gördüm. Geçmişte neler yaşandığını, Cemil’in nasıl yakalandığını sordu. Baskı altında olduğumuzu söyledim. Aile olarak gördüğümüz acıları anlattım. Annemin çok yaşlı olduğunu, nasıl getirdiğimi sordu. Ben de ‘Mecburduk getirmeye. Bir umut diye sizin ayağınıza kadar getirdik’ dedim. Görüşmeden umutlandım. Bize dosyayı inceleyeceğini, üzerinde duracağını sonra bilgi vereceğini söyledi. Dosyaların hepsi önündeydi. Araştıracağını söyledi. Biz anlatırken üzüntülüydü.”