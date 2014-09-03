'Berfo annem gibi ölürsem elim öteki dünyada Başbakan'ın, savcının yakasında'

12 Eylül 1980 darbesinin hemen ardından kaybettirilen Cemil Kırbayır'ın yeğeni Eylül Gülmez, ağabeyi Cemil gidince kendisine, “Kardeşim üzülme 3-5 gün kalmaz geliriz. Adalet yerini bulacaktır” dediğini hatırlatıp; "Ben de bu adaleti onun son arzusunu yerine getirmek için adaleti arama çabasında burada olacağım. Eğer bende Berfo annem gibi ölüp gidersem elim öteki dünyada Başbakan'ın da, savcının da, hakimin de yakasında olur. Ben bir şeyden de korkmuyorum hukuk arıyorum. Kardeşimin kemiklerini buluncaya kadar buralardayım." dedi.

12 Eylül 1980 darbesinin hemen ertesinde Göle'de gözaltına alınarak Kars Gözetimevi'ne getirilen ve burada kaybolan Cemir Kırbayır'ın kız kardeşi Fatma Gülmez, eniştesi Necmi Gülmez ve yeğeni Eylül Gülmez, Kars Adliyesi’ne gelerek 2 ay önceki Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Köylü'nün başlatılacak dediği davanın açılmadığını öğrenince kısa süreli oturma eylemi yaptı.

Zaman.com.tr’de yer alan habere göre, Kars Adliyesi’ne öğle saatlerinde gelen aile, burada basın mensuplarına açıklamada bulundu. Cemil Kırbayır'ın kız kardeşi Fatma Gülmez, 105 yaşında hayata gözlerini yuman Berfo ananın ölmeden önce kendisine; 'Cemil'imin kemikleri bulunmadan cenazemi toprağa vermeyin' sözünü hatırlattı. Gülmez; "Bu 3. oldu savcıyla görüşmemiz