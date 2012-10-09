Berfo Ana, Başbakan'dan haber bekliyor

12 Eylül darbesinin ardından gözaltında kaybedilen Cemil Kırbayır ölümünün 32. yılında anıldı. Hastalığı nedeniyle Ardahan'daki anmaya gidemeyen annesi "Berfo Ana", Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan, oğlunun akıbetiyle ilgili olarak haber beklediğini söyledi.

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Okçu Köyü'nde 13 Eylül 1980 tarihinde gözaltına alındıktan sonra 8 Ekim'de kaybolan Cemil Kırbayır ölümünün 32'nci yılında anıldı. Hastalığı nedeniyle İstanbul'da kalan ve oğlunun anma törenine sinevizyon gösterisi ile katılan "Berfo Ana" olarak tanınan Berfo Kırkbayır, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan haber beklediğini söyledi. Emekçi Hareket Partisi (EHP) Genel Başkanı Sibel Uzun, "Berfo anaya oğlunun yerini gösterin" dedi.

Dün öğle saatlerinde aralarında EHP Genel Başkanı Sibel Uzun, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, Artvin ve Kars 78'ler Derneği, Göle BDP ilçe yöneticileri ile yakınları Oltu Caddesi üzerindeki Cemil Kırbayır Kültür ve Dayanışma Derneği önünde toplandı. Kırbayır'ın fotoğrafları ve EHP'nin bayrakları ile ilçe merkezine, "Katil devlet hesap verecek", "Devlet şehitleri ölümsüz", "Kenan Evren hesap verecek" sloganları atan 100 kişilik grup Hükümet Konağı'ndan başlayarak yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Okçu Köyü'ne kadar yürüdü. Grup, Cemil Kırbayır'ın evinin yerine yapılan Kültür evi inşaatı önünde tüm devrimciler adına saygı duruşunda bulunduktan sonra slogan attı.

Cemil Kırbayır'ın ablası Fatma Kırbayır'ın annesi Berfo'nun rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da kaldığını, Göle'ye gelenlere "gözlerinizden öpüyorum" diye mesaj yolladığını bildirdi.

Devrimcilerin sahip çıkmasını sevindirici bulan Fatma Kırbayır, "Bugün kardeşimin ölüm yıldönümü. Yoldaşlar bizi yalnız bırakmadı. Kardeşimin evini devlet yıktı, yoldaşlar yaptı. Cemil emekçi halkın yanında idi. Biliyorum ki hepiniz birer Cemil'siniz. Başbakan annesinin mezarına ziyaret ediyor. Biz nereye gidelim? Bizler hiçbir zaman silaha sarılmayacağız. Katillere yaptıklarının hesabını hukuk yolu ile soracağız" dedi.

EHP Genel Başkanı Sibel Uzun, Kırbayır ailesinin 32 yıldan bu yana hukuk mücadelesi verdiğini söyledi. Tüm ezilenlerin Göle'de olduğunu belirten Sibel Uzun, "Cemil'in gözlerindeki ışıltıyı çok rahatlıkla görebilirsiniz. Cemil Kırbayır için yapılan kültür evinde sürekli Cemil Kırbayır'ı konuşun ve onu anlatın. Hepiniz biliyorsunuz Kırbayır bu memlekette varken yoksulun ekmeği oluyordu. Tefecilere nefes yoktu. Soğukta kalan halkımız üşümüyordu. Kavga yoktu. Kardeşlik vardı. Ser verip, sır vermedi. 'Devlet, ben kaybettim' dedi. O zaman Berfo anaya oğlunun yerini gösterin. Evren ve darbecilerin yargılanmasını istiyoruz. Bizi AKP ve onun gibi hükümetler değil Cemil Kırbayır'lar kurtarır."

ÖDP Genel Başkanı Alper Taş ise, 12 Eylül'cülerin Cemil Kırbayır'ı kaybettiğini, sesini kıstıklarını anlatırken, "Sadece Kırbayır'ın değil bütün bir halkın ve ülkenin sesini kıstılar. Solu susturulan, devrimcileri ezilen bir ülke. Devrimci kardeşlerimiz sokaklarda ne diyordu: 'Kahrolsun Amerikan emperyalizmi, bağımsız Türkiye.' Onlara kulak verilseydi Kürt savaşında 10 binlerce gencimiz toprakta olmayacaktı" dedi.

Cemil Kırbayır'ın avukatı Yaşar Kaya dava hakkında bilgi verirken İstanbul'da oturan ve rahatsızlığı nedeniyle Göle'ye gelemeyen Cemil Kırbayır'ın annesi Berfo Kırbayır, katılımcılara çadırda kurulan sinevizyondan seslendi. Herkesin gözlerinden öptüğünü söyleyen Berfo Ana, "Beni çocuğumun kemikleri bulunana kadar mezara koyamayacaksınız. Kenan Evren'e bunun hesabını soracağım. Başbakan Erdoğan bana ‘senin çocuğunu getireceğim' dedi. 'Bekliyorum" diye konuştu.