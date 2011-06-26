Berfo Ana 31 yıl sonra oğlunun kaybolduğu yerde

T24 - 12 Eylül darbesinden bir gün sonra gözaltına alınan ve 31 yıldır kayıp olan Cemil Kırbayır için Kars'ta yürüyüş yapıldı. 103 yaşındaki Anne Kırbayır, ''Devletsin, çocuğumun mezarını çıkartacaksın. Çocuğumun cenazesini istiyorum. Cenazemi bana versinler'' diye konuştu.





Ardahan'ın Göle ilçesinde, 13 Eylül 1980'de gözaltına alınarak Kars'a getirildikten sonra kaybolan Kırbayır'ın ağabeyi Mikail ve kız kardeşi Fatma Kırbayır ile İnsan Hakları Derneği (İHD), Cumartesi Anneleri ve İnsan Hakları Savunucuları, Erzurum Caddesi'ndeki İsmail Aytemiz Parkı'nda bir araya geldi.

Buradan, Kırbayır'ın o dönemde gözaltında tutulduğu Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne ait bina önüne kadar ellerinde taşıdığı dövizlerle yürüyen grup, daha sonra basın açıklaması yaptı.

İHD Genel Başkan Yardımcısı Rıza Dalkılıç, önünde bulundukları binanın 12 Eylül döneminde ''işkence hane'' olarak kullanıldığını öne sürdü.

Cemil Kırbayır ve Mahmut Kaya'nın burada işkence gördüğünü iddia eden Dalkılıç, ''12 Eylül askeri cunta döneminde özellikle yüz binlerle ifade edilen insanlar işkenceden geçirildi ve birçok insan katledildi. Gözaltına alınıp kaybedilen ve faili meçhul bir şekilde kaybedilen 17 bin insan olduğu söyleniyor. Bu çok büyük bir vahşeti ifade ediyor. Biz bütün bunların bir daha olmaması için mutlaka yaşanan bu olayların sorumlularının açığa çıkarılması, yargı önüne çıkıp hesap vermelerini istiyoruz'' diye konuştu.

Basın açıklamasına katılan Kırbayır'ın 103 yaşındaki annesi Berfo Kırbayır da oğlunun mezarının yerini bilmek istediğini söyledi.

Anne Kırbayır, ''Ben buraya çocuğumdan ötürü geldim. Devletsin, çocuğumun mezarını çıkartacaksın. Bu kadar yol geldim ama çocuğumun cenazesini istiyorum. Cenazemi bana versinler. Cenazenin yerine geldim, nasıl gideceğim? Bana cevap verin. Ben anneyim, yanıyorum. Geriye kalan anneler yanmasınlar'' diye konuştu.

Kırbayır'ın ağabeyi Mikail Kırbayır da kardeşinin mezarının nerede olduğunu öğrenmek istediğini belirterek, ''Cemil Kırbayır'ı sorgulayan belli, isimleri de belli neden elini kolunu sallayarak aramızda geziyorlar? Biran önce gerekli açıklamalar yapılsın. Bu coğrafyada ne kadar gözaltında kayıp, faili meçhul varsa hepsinin tek tek açıklaması yapılmadığı müddetçe insan hakları savunucularının ve Cumartesi Annelerinin nefesleri bunların enselerindedir'' dedi.

Kırbayır'ın kız kardeşi Fatma Kırbayır'da katillerin yargılanmasını isteyerek ''Biraz olsun ellerini vicdanlarına koysunlar. 103 yaşındaki annesini diyar diyar dolaşarak buraya getirdik. Yorulmayacağız. Edirne'den Kars'a kadar geldik'' ifadelerini kullandı.

Bağımsız Iğdır Milletvekili Pervin Buldan da TBMM'de Adalet ve Hakikatleri Araştırma Komisyonunun acil olarak kurulması ve kayıp yakınlarının isteklerinin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.