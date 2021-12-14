Berfin Özek'in babası: Nikâhı sosyal medyadan duydum, onaylamıyorum

2 yıl önce asitli saldırısına uğradığı eski erkek arkadaşı ile evlenen Berfin Özek'in babası Yaşar Özek, evliliğe tepki gösterirken, "Sosyal medyadan öğrendim" dedi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek (21), 2 yıl önce asitli saldırı sonucu yüzünden yaralanmasına neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik (23) ile evlendi.

Söz konusu evlilikle ilgili Sabah gazetesine konuşan Berfin'in babası Yaşar Özek "Nikâhı herkes gibi sosyal medyadan duydum ben de. Hiçbir şekilde bize haber vermedi. Onaylamıyorum. İzin verdiğim bir evlilik değil. Berfin için günlerce ağladım, acı çektim. O ne yaptı. Gitti kendisini öldürmek isteyen adamı önce affetti, sonra evlendi" dedi.

Özek, "Günlerce hastanede yattı. Nasıl yapar bunu?" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Hatay, İskenderun'da 15 Ocak 2019'da dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek, bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik’in asitli saldırısına uğradı. Yüzünde yanık oluşan Özek, yanık ünitesindeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Ancak genç kızın yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Sağ gözü görme yetisini kaybeden Özek'in göz kapakları ve dudağına estetik operasyon yapıldı.

Saldırının ardından yakalanıp, tutuklanan Çeltik, ‘kasten yaralama’ suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2020 yılı Nisan ayında, davanın görüldüğü 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe vererek Casim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetini geri alan Özek, daha sonra verdiği karardan pişman olduğunu ifade ederek, o dönem büyük bir travma içerisinde olduğunu kaydetti.