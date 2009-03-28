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Kültür-Sanat

Berfe, Kansu ödülünü törenle aldı

"Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü"ne "Çıkrık" adlı yapıtıyla değer görülen şair Süreyya Berfe, ödülünü aldı

28 Mart 2009 02:00

"Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü"ne "Çıkrık" adlı yapıtıyla değer görülen şair Süreyya Berfe, ödülünü aldı

Şair ve doktor Ceyhun Atuf Kansu anısına, 1986 yılından bu yana düzenlenen “Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü” gerçekleştirilen törenle, şair Süreyya Berfe’ye verildi. Berfe ödüle “Çıkrık” adlı yapıtıyla değer görülmüştü. 

Cumhuriyet'in haberine göre, yazarlar Adnan Binyazar, Müslim Çelik, Refik Durbaş, Şükrü Erbaş, şair ve doktor Ceyhun Atuf Kansu’nun ailesi adına kızı Bahar Gökler, dilbilimci ve yazar Emin Özdemir ile Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel’den oluşan “Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü Seçici Kurulu”, Durbaş’ın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı son toplantısında, 41 yapıtı değerlendirmişti.

Kurul, Süreyya Berfe’nin, geçen yıl yayımlanan “Çıkrık” adlı kitabını, oybirliği ile ödüle değer görmüştü. Berfe’ye ödülü, önceki gün akşam Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen törenle verildi. Sunuculuğunu gazetemiz yazarı Işık Kansu’nun kızı Akasya Kansu’nun üstlendiği törende, şair Berfe, ödülünü, Ceyhun Atuf Kansu’nun kızı Bahar Gökler’den aldı.

Gökler, “Berfe bir dizesinde, ‘Çocuklar hayatın ölüme verdiği gözdağıdır’ diyor. Gerçekten de öyle. Hayatın bozulan ve kirlenen her şeyine gözdağıdır çocuklar” dedi.

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