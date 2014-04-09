Beren'le Kenan'ın düğünü ertelendi

Bu ay Beren Saat ile nikah masasına oturmayı planladığı konuşulan Kenan Doğulu, sırasını kız kardeşine vererek düğün tarihini erteledi.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, oyuncu sevgilisi Beren Saat'le 20 Nisan'da evlenmeyi planlayan ünlü popçu Kenan Doğulu, düğün tarihini son anda değiştirdi. Kenan Doğulu'nun kız kardeşi Canan'nın 20 Haziran'da nikah günü alması bu ertelemede etkili oldu.

Peş peşe iki düğün yapmanın zor olacağını düşünen Doğulu, sevgilisi Beren Saat'le konuşarak önceliği kız kardeşine verdi. Çiftin, Canan Doğulu evlendikten sonra nikah masasına oturacağı öğrenildi. 2 yıldır birlikte olan Beren Saat ile Kenan Doğulu, geçen Şubat ayında Çubuklu'da bir balıkçıda nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.