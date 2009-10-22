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Beren’in yönetmen aşkı

“Aşk - ı Memnu” nun Bihter'i Beren Saat’in yaklaşık bir aydır yönetmen Levent Semerci’yle birlikte olduğu ortaya çıktı.

22 Ekim 2009 03:00

“Aşk - ı Memnu” dizisi ve “Gecenin Kanatları” filmindeki cesur sevişme sahneleriyle gündemde olan Beren Saat’in yaklaşık bir aydır yönetmen Levent Semerci’yle birlikte olduğu ortaya çıktı.

Üç yıllık sevgilisi Bülent İnal’dan ayrıldıktan sonra adı önce Şahan Gökbakar, ardından da Kıvanç Tatlıtuğ gibi ünlü isimlerle anılan Saat’in, bir reklam filmi projesinin oyuncu seçimleri için gittiği sırada Semerci’yle tanıştığı öğrenildi.

Geçen cuma gösterime giren “Nefes” filminin de yönetmeni olan ve Almanya’da yaşayan Semerci ile Saat o karşılaşmanın ardından önce sık sık telefonda görüşmeye başladı, ardından da ikilinin bu yakınlığı ilişkiye dönüştü.

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