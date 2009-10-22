Beren’in yönetmen aşkı

Üç yıllık sevgilisi Bülent İnal’dan ayrıldıktan sonra adı önce Şahan Gökbakar, ardından da Kıvanç Tatlıtuğ gibi ünlü isimlerle anılan Saat’in, bir reklam filmi projesinin oyuncu seçimleri için gittiği sırada Semerci’yle tanıştığı öğrenildi.Geçen cuma gösterime giren “Nefes” filminin de yönetmeni olan ve Almanya’da yaşayan Semerci ile Saat o karşılaşmanın ardından önce sık sık telefonda görüşmeye başladı, ardından da ikilinin bu yakınlığı ilişkiye dönüştü.