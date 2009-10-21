'Beren'in göğüslerine bakmadım bile'

“Gecenin Kanatları” filminde milli atlet Yusuf rolündeki Murat Ünalmış ile cüretkar bir sahnede rol alan Beren Saat’in bu sahnede göğüslerini ten rengi bir kumaşla gizlediği iddia edildi.Genç oyuncunun filmdeki partneri Murat Ünalmış, o sahneyi Vatan’a anlattı: “Beren göğsünü gizlemek için özel bir teknik kullanmadı. Aksine yönetmen ’stop, kestik’ dediğinde Beren öylece beklerken onu rahatlatmak için bornoz getirmelerini de ben söyledim.Nihayetinde işimizi yapıyoruz, başka şeyler umurumuzda bile değil. Açıkçası göğüslerine bakmadım bile. Sette işimizi yaparken böyle tuhaf bir şey düşünmek mümkün mü? Prova yaparken kamera çalışmasa bile düşünmeyiz. Beren’le ya da başka biriyle sevişme sahnesi çekmişim benim için önemli değil. Aktörüm ve benim için önemli olan rolümü en iyi şekilde oynamak. Zaten böyle sahneler zor ve gergin oluyor. Sevgilinle sevişmekle, sevgili rolü yaptığın biriyle sevişme sahnesi çekmek çok ayrı bir şey. Kesiyoruz, devam ediyoruz, o noktada oyuncular geriliyor, set ekibi de geriliyor. En zoru o. Benim oynadığım karakter kapıcının çocuğu Yusuf. Kıza çok naif bakıyor. Naif baktığı için o sevişme sahnesi de çok naif olarak gerçekleşiyor.”