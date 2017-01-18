Berenberg Bank: Türkiye ekonomisi bu yıl yüzde 0,1 daralabilir

Almanya'nın köklü bankalarından Berenberg Bank ekonomisti Wolf-Fabian Hungerland, tüm etkenlerin agresif biçimde sermaye çıkışı riskini işaret ettiğini belirtirterek, Türkiye ekonomisinin 2016'da yüzde 1.6 büyümesinin ardından 2017'de yüzde 0.1 daralacağını tahmininde bulundu.

Berenberg Türkiye'de enflasyonun 2017'de yüzde 9.3, 2018'de yüzde 9.2 seviyesinde bulunacağını öngörüyor.

Hungerland, Türkiye'de ekonomik faaliyetin önümüzdeki bir kaç yılda 'kayda değer' kötüleşmesinin beklendiğini ve bu duruma Türk lirasındaki değer kaybı ve 'sancılı' cari açık düzeltmelerinin eşlik edebileceğini söyledi.

Berenberg raporunda, Türk lirasını güçlendirebilecek agresif sıkılaştırmanın yurtiçi talebi daha da zayıflatabileceği nedeniyle Türkiye'de para politikasının kapasitesinin sınırlı olduğu belirtildi.

"Merkez Bankası'nın üzerinde fazla siyasi baskı var"

Hungerland, Merkez Bankası üzerindeki faiz oranını düşük tutma yönündeki siyasi baskının "faiz oranlarında 'oyun değiştirici' bir artış beklemek için fazla yüksek" olduğunu ve mevcut para politikası ince ayarının "oyun değiştirici" olmayacağını söyledi.

Hungerland, TL'yi veya dış dengeyi destekleme amaçlı girişimlerin ekonomideki koşulları muhtemelen daha da kötüleştireceğini düşünüyor.

Raporda, "Kısa vadede, OHAL'i ve görevden almaları sonlandırmak halkı ve ekonomiyi sakinleştirebilir" yorumuna yer verildi.