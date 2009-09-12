'Beren ve Tuba'yla kulvarımız farklı'

Sinem Kobal önceki gün bir alışveriş merkezinde hayranlarıyla buluştu.



‘Romantik Komedi’ isimli filmde rol alan Kobal, “Keyifli bir film oldu. Filmde üç yakın kız arkadaşın başından geçenler anlatılıyor. Türkiye’de bazı insanlar kendilerini Hollywood’da yaşıyoruz zannediyor, bu tür insanları ti’ye alıyoruz’ dedi.



Tuba Büyüküstün, Beren Saat, Berrak Tüzünataç gibi yeni jenerasyon oyuncular arasında kendini farklı bir kulvarda gördüğünü söyleyen Kobal, “Herkes yaptığı işle ilgilenmeli. Şimdiye kadar yer aldığım yapımlar, onlara rakip gösterilemez, kulvarlarımız farklı” açıklamasını yaptı.



‘Hayatımda kimse yok'



Özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan Kobal, “Beş senelik bir ilişkim vardı, bitti. Şuan hayatımda kimse yok. Hiçbir zaman özel hayatımla ilgili konuşmadım. Ama özel hayatını gizleyen biri değilim. Sadece insanların gözüne sokarak yaşamak istemiyorum. Özel hayatımı göz önünde yaşamıyor olmam gizlediğim anlamına gelmez” dedi.



