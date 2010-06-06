T24 LogoT24 Logo
Magazin

Beren Saat'in sol ayağı altı parmak mı?

Beren Saat hayranları, güzel oyuncuyu tepeden tırnağa inceliyor.

06 Haziran 2010 03:00

T24 - Beren Saat hayranları, güzel oyuncuyu tepeden tırnağa inceliyor. Önce göğüslerine silikon taktırıp taktırmadığına kafayı takan fanatikleri şimdi de Aşk-ı Memnu’daki bir sahneden yola çıkarak Saat’in sol ayağının altı parmaklı olduğunu iddia ediyorlar.



Aşk-ı Memnu'da görüldü



Habertürk'ün haberine göre Yıldız olmak zor iş! Her yaptığı olay olan, her adımı en ufak ayrıntısına kadar incelenen Beren Saat’in şimdi de ayak parmakları hayranlarına dert oldu. Saat’in hayranları internetteki forumlarda önce güzel oyuncunun göğüslerinin silikon olup olmadığnı tartıştı. Bu tartışmanın ardından Aşk-ı Memnu’nun 75’in ci bölümünde bir sahnede Beren Saat'in çıplak ayakları görüldü.

 
Hayranlarından biri, Saat’in sol ayağının altı parmaklı olduğunu iddia ederek o sahnenin fotoğrafını internete yükledi.



Beren hiç konuşmuyor



BEREN Saat hayranları arasında şimdi tek konu bu fotoğraf! Kimisi Saat’in ayağının altı parmaklı olduğUnu, güzel oyuncunun bu yüzden topuklu ayakkabılarlayürümekte zorlandığını i dia ediyor. Kimisi ise görünen parmağın diğer ayağının baş parmağı olduğunu söylüyor. Beren Saat, hayranları arasında süren ‘parmak polemiği’yle ilgili tek kelime konuşuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24