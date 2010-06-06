Beren Saat'in sol ayağı altı parmak mı?

T24 - Beren Saat hayranları, güzel oyuncuyu tepeden tırnağa inceliyor. Önce göğüslerine silikon taktırıp taktırmadığına kafayı takan fanatikleri şimdi de Aşk-ı Memnu’daki bir sahneden yola çıkarak Saat’in sol ayağının altı parmaklı olduğunu iddia ediyorlar.







Aşk-ı Memnu'da görüldü







Habertürk'ün haberine göre Yıldız olmak zor iş! Her yaptığı olay olan, her adımı en ufak ayrıntısına kadar incelenen Beren Saat’in şimdi de ayak parmakları hayranlarına dert oldu. Saat’in hayranları internetteki forumlarda önce güzel oyuncunun göğüslerinin silikon olup olmadığnı tartıştı. Bu tartışmanın ardından Aşk-ı Memnu’nun 75’in ci bölümünde bir sahnede Beren Saat'in çıplak ayakları görüldü.





Hayranlarından biri, Saat’in sol ayağının altı parmaklı olduğunu iddia ederek o sahnenin fotoğrafını internete yükledi.







Beren hiç konuşmuyor







BEREN Saat hayranları arasında şimdi tek konu bu fotoğraf! Kimisi Saat’in ayağının altı parmaklı olduğUnu, güzel oyuncunun bu yüzden topuklu ayakkabılarlayürümekte zorlandığını i dia ediyor. Kimisi ise görünen parmağın diğer ayağının baş parmağı olduğunu söylüyor. Beren Saat, hayranları arasında süren ‘parmak polemiği’yle ilgili tek kelime konuşuyor.