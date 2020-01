"Beren Saat'in kıyafeti taklit, tasarımcı gol atmış"

Hürriyet yazarı Melis Alphan, Beren Saat'in GQ Türkiye Men of the Year töreninde giydiği modacı Özgür Masur imzalı elbiseyle, Hailee Steinfeld'in Altın Küre töreninde giydiği elbisesi arasındaki benzerlik hakkında "Bu Beren Saat’in değil, tasarımcının hatası. Beren Saat kimin ne giydiğini takip etmek zorunda değil. Eminim vaktini daha faydalı meselelere harcıyordur. Ama güvenip kendini teslim ettiği tasarımcı ona gol atmamak zorunda. Tasarım dediğiniz şey özgün olmalı. Yoksa ne farkınız kalır terziden?" diye yazdı.

GQ gecesinde ödül vermek üzere sahneye çıkan Beren Saat, konuşmasına başlamadan önce modacısı Özgür Masur'a teşekkür etmişti.

Melis Alphan'ın "Beren’in değil modacının hatası" başlığıyla yayımlanan (20 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Türkiye eskiden hep tekstilde taklitçilikle anılırdı. Fuarlara gidilir, kopya çekilerek tasarım yapılırdı.

2000’lerden itibaren Türkiye’de tasarım gelişmeye başladıkça özgün olma çabası taklitçiliğin yerini almaya başladı.

Zaten artık internete erişimle beraber, bir ürünün taklit olup olmadığı kolayca ortaya çıktığı için, taklitçilik giderek riskli bir hâl almaya başlamıştı.

Özgür Masur çok beğenilen, isim yapmış bir tasarımcı.

Evet, tasarımlar zaman zaman birbirine benzer. Tasarımcılar birbirinden etkilenebilir.

Ama bu esinlenmeden öteye geçip çok bariz bir ‘alıntı’ olunca, tasarımcının da adını lekeler.

Yani bir kumaştan, bir dökümden vs esinlenebilirsiniz ama gidip Vera Wang imzalı, ödül törenlerine giyilmiş, yüzlerce fotoğrafı çekilip paylaşılmış bir elbisenin son derece belirgin göğüs detayını alıp memleketin yıldızlarından birine giydirirseniz olmaz.

Bu Beren Saat’in değil, tasarımcının hatası.

Beren Saat kimin ne giydiğini takip etmek zorunda değil.

Eminim vaktini daha faydalı meselelere harcıyordur.

Ama güvenip kendini teslim ettiği tasarımcı ona gol atmamak zorunda.

Bu kadar basit ve net.

Tasarım dediğiniz şey özgün olmalı. Yoksa ne farkınız kalır terziden?

"Tarz olarak Hailee Steinfeld’in giydiği kıyafete benziyor ama Beren’inki çok daha güzeldi"

Hürriyet Magazin konseyi ise iki elbise arasındaki benzerliği şu sözlerle yorumladı:

Melike Karakartal: Altın Küre töreninde Hailee Steinfeld’in giydiği eflatun rengi özel tasarım Vera Wang elbisenin neredeyse aynısı Beren Saat’in Özgür Masur tasarımı elbisesi. Tesadüf olduğunu düşünmekte zorlanıyor insan. Beren Saat de, Cansu Dere de kendine has stilleri olan güzel kadınlar. Fakat Beren Saat’in stilini biraz kafa karıştırıcı buluyorum. Bu elbise de öyle. Bu defa oyumu Cansu Dere’den yana kullanacağım...

Ömür Gedik: Cansu Dere’ninki daha orijinal olması nedeniyle tabii ki 1-0 önde başlıyor işe. Beren Saat’in elbisesinin benzerini daha bir ay önce Altın Küre’de görmüş olmamız tabii ki o fotoğrafı olumsuz etkiledi. Beren çok güzel görünüyor ama elbisesinden soğuduk.

Cengiz Semercioğlu:

Evet, tarz olarak Hailee Steinfeld’in giydiği kıyafete benziyor ama Beren’inki çok daha güzeldi. Beren gecenin en güzel kadınıydı, tören haberlerinde en çok onun fotoğrafının kullanılması da bunu gösteriyor zaten. Cansu’nun kıyafeti de güzeldi ama saç ve makyajı iyi değildi...

Onur Baştürk: Cansu Dere’yi daha çok beğendim. Daha cool ve taşımış kıyafeti. Beren Saat’inki ise seksi pamuk prenses kıyafeti. Pek sevemedim.