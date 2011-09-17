Beren Saat'e ne oldu





T24- Beren Saat’in son dönemde giyim tarzı ve gece hayatıyla gündemde olması hayranlarını hayrete düşürdü. Ünlü oyuncudaki bu değişiklik, Demet Akalın'ı da şaşırttı: "Beren sağlam dağıtmış!"







Hürriyet'in haberine göre, Beren Saat, uzun süre aşk yaşadığı yönetmen Levent Semerci’den ayrıldıktan sonra İstanbul gecelerinde daha sık görülmeye, daha dikkat çekici giyinmeye başladı. 5 Eylül’de Kuruçeşme Arena’da düzenlenen Jamiroquai konserini iç çamaşırı desenli tişörtüyle izleyen Saat, 14 Eylül gecesi ise Asmalımescit’te düğmeleri açılmış gömleğiyle objektife takıldı.





Saat’teki bu değişiklik, Demet Akalın’ın da gözünden kaçmadı. Ünlü şarkıcı, Twitter’daki sayfasından Saat’e “Beren ne yedin, ne içtin, kim üzdü seni bebeğim? Sağlam dağıtmışsın” diye seslendi ve ekledi: “Ama bu bile yakışır mı bir insana!”





Bu arada, daha önce kendilerine bağlı oyuncuların özel hayatlarına dikkat etmesi gerektiği yönünde açıklamalar yapan Ay Yapım, “Fatmagül’ün Suçu Ne?”nin başrol oyuncusu Beren Saat hakkında çıkan haberlerle ilgili şimdilik hiçbir yorum yapmıyor.