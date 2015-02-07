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Kültür-Sanat

Beren Saat: ‘Zorunlu' Osmanlıca dersi de seçmeli olsa mesela…

Beren Saat, Instagram hesabından yeğenine aldığı kitabı paylaştı

07 Şubat 2015 17:38

Ünlü oyuncu Beren Saat, Instagram hesabından yeğeni Melisa’ya aldığı bir kitabın içinden bir sayfa paylaştı. Saat, paylaştığı kitabın resminin altına “Melina’ya hediye aldığım bir kitabın sayfaları bunlar. Keşke müfredatımıza girse; çocuğa insanlarla ve kendiyle barışık olmayı ve Dünya’nın Dili’ni öğreten, onların algısına göre tasarlanmış kitaplar’ diye yazdı.

Yazısının sonuna Osmanlıca (Osmanlı Türkçesi) dersinin zorunlu olmamasını istediğini ekledi. Beren Saat, şöyle devam etti: “Zorunlu” Osmanlıca Dersi de seçmeli olsa mesela…

 

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