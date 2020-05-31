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Beren Saat'ten Kenan Doğulu'ya: Beceremediğimiz evlilik olsun

31 Mayıs 2020 19:24

Uzun bir süredir şarkıcı Kenan Doğulu ile boşanacakları iddialarıyla gündeme gelen oyuncu Beren Saat, eşinin doğum günü için bir mesaj paylaştı. Saat, mesajında "Beceremediğimiz evlilik olsun" idedi.

Sosyal medya hesabından eşi Doğulu ile bir fotoğrafını paylaşan Saat altına, şu notu düştü:

”Ne çok uçtuk konduk, dağıldık toparlandık, nefesimiz bitene kadar güldük hıçkırarak ağladık, idol olduk hain olduk, bu sefer 'tamam' dedikçe kopamaz olduk, sevgili olduk, oyun arkadaşı olduk, es olduk, zor günlerde yoldaş olduk, birbirimize muse olduk, tam ilişkimizin tüm evreleri yaşandı bitti derken müzikle birlik olduk.

Karantina günlerinden sana yeniden hayran olarak çıkıyorum; her şarkıma kattığın her fikir, çaldığın her nota sonsuzluğa taşır harmonimizi, beceremediğimiz evlilik olsun."

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