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Beren Saat: Sevgilim yok

Pazartesi akşamı en yakın arkadaşı Belçim Bilgin ile Jamiroquai konserine giden Beren Saat, daha sonra Beyoğlu’nda katıldığı after partide “Fatmagül’ün Suçu Ne?&rd

08 Eylül 2011 03:00

T24 - Pazartesi akşamı en yakın arkadaşı Belçim Bilgin ile Jamiroquai konserine giden Beren Saat, daha sonra Beyoğlu’nda katıldığı after partide “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisinde birlikte rol aldığı Fırat Çelik’le objektiflere takıldı.


Habertürk'ün haberine göre, Beren Saat’in geçen haftalarda yine Bilgin ile gittiği Paris seyahatinde de Çelik’in havalimanında kendilerini karşıladığı iddiası gündeme geldi ve Çelik ile Saat arasında yeni bir aşkın başladığı öne sürüldü. Üç yıldır yönetmen Levent Semerci ile beraber olan, hatta birkaç ay önce hakkında çıkan ayrılık söylentileri üzerine “Semerci’ye aşığım” diyen Saat, son iddialar üzerine Milliyet’e, “Benim hayatımda kimse yok” açıklamasını yaptı. Beren Saat böylece Semerci ile ayrılık söylentilerini doğruladı.

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