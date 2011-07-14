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Beren Saat rol arkadaşıyla birlikte!

Beren Saat’le ünlü yönetmen Levent Semerci aşkı bitti.

14 Temmuz 2011 03:00

T24- Beren Saat’le ünlü yönetmen Levent Semerci aşkı bitti. Ayrılığın ardından Semerci, tüm zamanını yeni filmi Ayhan Hanım’ın Eskişehir’deki setinde geçirirken Saat'in "Fatmagül’ün Suçu Ne?" dizisindeki rol arkadaşı Engin Akyürek’le Çeşme’de baş başa tatil yaparken görüldüğü iddia edildi. 


Semerci, setten çıkmıyor


Güzel oyuncu Beren Saat'le ünlü yönetmen Levent Semerci'nin iki yıldır devam eden aşkı bitti. İki yıldır birlikte olan ikili, ilişkilerine geçtiğimiz günlerde sessizce nokta koydu. Ayrılığın ardından Semerci, tüm zamanını yeni filmi Ayhan Hanım'ın çekimleri için Eskişehir'de geçirmeye başladı. Ayrılık haberinin üstüne şok bir aşk dedikodusu gündeme geldi.


İkili Twitter'da yakalandı!


Beren Saat'in, Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisindeki rol arkadaşı Engin Akyürek'le Çeşme'de baş başa tatil yaptığı iddia edildi. Bir Twitter kullanıcısı önceki gün, "Tedirginim ama yazıyorum. Engin Akyürek ve Beren Saat bizim otelde" diye bir tivit yazdı. Akyürek'le Saat hakkında daha önce de aşk dedikoduları çıkmış, ancak ikili bu dedikoduları yalanlamıştı.

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