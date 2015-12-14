"Beren Saat, Muhteşem Yüzyıl Kösem'in reytinglerini artıramazsa 'dizi starlığı' tehlikeye girer”

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinin senaryosuna erken katılma kararı verilen Beren Saat’in reytinglere birkaç puan kazandırmazsa “dizi starlığı”nın tehlikeye gireceğini ileri sürdü.

Milliyet’ten Ali Eyüboğlu’nun bugün (14 Aralık 2015) “Beren’e ‘Kösem’le yüklenen misyon” başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle:

Televizyon ve dizi dünyasında, “Bu dizi benim sayemde reyting alıyor. Ben gidersem bu dizi biter” diyenler oldu mu?

Oldu.

Peki onlar gidince öksüz bıraktıkları diziler bitti mi?

Hafızam beni yanıltmıyorsa hayır.

Ne Meryem Uzerli “Hürrem”i oynamaktan vazgeçince “Muhteşem Yüzyıl” bitti ne de Yeşim Ceren Bozoğlu ayrılınca “O Hayat Benim”in reytingi düştü.

Dizide cast elbette ki çok önemli ama stardan, oyuncudan daha önemli olan şey senaryodur.

Seyirciyi ekran karşısına çivileyecek inandırıcı bir senaryo yoksa ortada, starları da doldursan o diziye hikaye.

Dizi işinde asıl başrol “senaryo” olduğuna göre “Muhteşem Yüzyıl Kösem”e 9’ncu bölümde katılacağı açıklanan Beren Saat’in girişini öne çekip, ona “Gemiyi kurtaracak kaptan” muamelesi yapmak niye?

“Muhteşem Yüzyıl Kösem”in reytingleri pek parlak değil.

“Kösem”i canlandıracak Beren Saat, reyting patlaması mı yaptıracak diziye?

Tanıdıklarım arasında da Beren Saat’i bir an önce “Kösem” olarak izlemek istediklerini söyleyenler var.

Ama bu insanlar bu diziyi zaten izliyor.

Beren Saat’in katılmasıyla sevdikleri bir ismi, sevdikleri dizide izlemiş olacaklar.

Bu diziye ekstra reyting olarak yansır mı?

Tekrarı olmayan bir dizinin başını izlememiş olanların 6’ncı ya da 9’ncu bölümden sonra sırf Beren Saat’inhatırına “Muhteşem Yüzyıl Kösem”in tiryakisi olacağını varsaymaktır bu.

Böyle düşünmenin Beren Saat açısından zararı da şu:

“Muhteşem Yüzyıl Kösem”in “Total”de 4 civarında seyreden reytingini birkaç puan artırmazsa Beren Saat’ın “dizi starlığı” da tehlikeye girer.

Sinem Kobal’ı “dizi starı” sanıp onun üstüne proje geliştirenlerin akıbeti ortada.

Dizileri “senaryo”nun değil “starların” sürükleyeceğini sananlara Kıvanç Tatlıtuğ’un “Kurt Seyit ve Şura”sını, Sinem Kobal’ın oynadığı “Gönül İşleri” ve “Analar ve Anneler” dizisini hatırlatmakta yarar var.

Genç yıldızlara en çok zararı “dizi kurtarıcısı” misyonu yükleyenler veriyor aslında.

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