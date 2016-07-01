Beren Saat, 'Muhteşem Yüzyıl Kösem'den ayrılıyor mu; yerine kim gelecek?

‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’in yeni sezonunda izleyicileri büyük bir sürpriz bekliyor. İddialara göre yeni sezonda Beren Saat diziden ayrılacak, onun yerine Nurgül Yeşilçay gelecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Nurgül Yeşilçay’ın “Muhteşem Yüzyıl Kösem”in yeni sezonunda rol almak için prensipte anlaşmaya vardığı iddia edildi. Ünlü oyuncunun dizinin yeni sezonunda Beren Saat’in canlandırdığı Kösem’e hayat vereceği konuşuluyor.

Saat, ekran yolculuğuna başka bir kanalda devam edecek dizinin yeni sezon ilk bölümünde rol alacak. Ardından dizide zaman atlaması yaşanacak ve Yeşilçay yeni Kösem Sultan olarak izleyici karşısına çıkacak.

Yaşlanmak istemedi



Bu kararın alınmasında Beren Saat’in Kösem’in yaşlılık halini canlandırmak istememesinin etkili olduğu öne sürüldü. Ünlü oyuncu, dizideki performansıyla da zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Saat’in diziden ayrılmasıyla “Muhteşem Yüzyıl Kösem”in kemik oyuncu kadrosu tamamen değişmiş olacak. Hülya Avşar, Mete Horozoğlu, Ekin Koç, Esra Dermancıoğlu, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen gibi birçok ünlü isim birinci sezonda rolleri gereği diziden ayrılmıştı.