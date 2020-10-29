Beren Saat: Kenan'la sevgili hissettiğimiz için kopamadık

Beren Saat, L’Officiel Türkiye dergisi için objektif karşısına geçti. Pandemi döneminde eşi Kenan Doğulu ile müzik çalışmaları yaptığını belirten ünlü oyuncu, “Kenan’ın bolca boş zamanı olduğu için şarkılarım üzerine çalıştık. Hayatım boyunca pandemi sürecini bir yandan kayıpları anarak bir yandan da şükürle hatırlayacağım, çünkü ilk şarkılarımın şekillendiği zaman dilimi oldu” dedi.

Saat "Uzun bir ilişkiniz, yıllardır süren bir evliliğiniz var. İki ayrı evlerden gelen insanın bu kadar uzun süre beraber olmasının sırrı nedir?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Hayatını yalnız yaşıyorken, bir gün biriyle tanışırsın ve evde hissedersin. Tam olarak hangi evde olduğunun da bir önemi kalmaz. Bizim öyle oldu. Çok güldük, çok eğlendik, dans ettik, çok saçmaladık... Etrafta, dışımızda ne olursa olsun, ikimizin bir fanusu vardı ve bu böyle yıllarca sürdü. Her ayrılığımızdan sonra bir araya geldiğimizde de yeniden evde ve sevgili hissettiğimiz için kopamadık."

Bihter itirafı