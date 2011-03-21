Beren Saat isyan etti: Ayrılmadık

T24 - 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisiyle yıldızını parlatan oyuncu Beren Saat, yönetmen sevgilisi Levent Semerci'den iki ay önce ayrıldığı iddialarını yalanlayarak, “Tabii ki birlikteyiz, ayrılmadık” diye konuştu.



Aşk’ı Memnu’nun ardından rol aldığı “Fatmagül’ün Suçu Ne?” adlı dizide de oyunculuk performansı beğenilen Saat, sevgilisi Levent Semerci’den ayrılmadığını söyledi. Saat, “Birlikteyiz” dedi.



Kanal D'nin rekortmen dizisi 'Fatmagül'ün Suçu Ne?'nin yıldızı Beren Saat, yeni filmi 'Ayhan Hanım'ı çeken yönetmen sevgilisi Levent Semerci'den iki ay önce ayrıldığı iddialarını yalanladı.



Dizi çekimleri nedeniyle yoğun bir tempoda çalışan Saat, dün evine yakın olduğu için yaklaşık 5 saatini Etiler Akmerkez’de geçirmeyi tercih etti.



Alışveriş merkezine tek başına gelen ve meraklı gözlere aldırış etmeden alışveriş yapan Beren Saat, bir mağazada yaklaşık bir saat ayakkabı baktı. Bir saat sonunda ise oyuncu ancak bir çift ayakkabı aldı.



Alışverişin ardından yemek arası veren Saat, daha sonra Celile Toyon, Nurgül Yeşilçay ve Nejat İşler'in rol aldığı Handan İpekçi imzalı "Çınar Ağacı" filmini izledi.





'Utanıyorum'...



Son olarak İran asıllı Kürt yönetmen Bahman Ghobadi'nin “Gergedan'ın Son Şiiri" filminde İtalyan oyuncu Monica Bellucci'nin kızını canlandıran Saat, "Dünyaca ünlü bir yıldızla oynamak nasıldı?" sorusuna “Karşılıklı olarak fazla oynamadık. O yüzden nasıl bir duygu olduğunu anlamadım ama sonuçta Monica’yla oynamak bile son derece güzel bir duygu” dedi.



Yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu yönetmen Levent Semerci’yle hakkında çıkan ayrılık söylentilerine de isyan eden Saat, "Tabii ki birlikteyiz, ayrılmadık” diye konuştu. Saat, “Arkadaşlar utanıyorum” diyerek gazetecilerden gelen diğer soruları da kibarca geri çevirdi.







