Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun düğününden kareler

Yaklaşık 2.5 yıldır birlikte olan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti Los Angeles'ta evlendi. Törene çiftin aileleri başta olmak üzere Belçim Bilgin, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Hilal Saral, Ece Yörenç gibi çok sayıda ünlü isim de katıldı.



Radikal’de yer alan habere göre, damat Kenan Doğulu buz mavisi dar kesim damatlığıyla beğeni topladı. Doğulu mavi papyonu ve beyaz ayakkabılarıyla Saat'e eşlik etti.





Bugüne kadar dizilerde sayısız kere gelinlik giyen Beren ilk kez kendi düğününde gelinlik giymenin heyecanını yaşadı. Şapkasından ayakkabısına beyazlar içinde sade ve şık gelinliğiyle dikkat çekti.