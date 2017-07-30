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Beren Saat ile Barış Arduç 'Gazino'da buluşacak

Bölüm başına 120 bin lira alacak

30 Temmuz 2017 12:13

Beren Saat yeni sezonda, 1960'lı yılların aktarılacağı 'Gazino' dizisinde başrol oynayacak. Ünlü oyuncu Saat'e eşlik etmesi düşünülen erkek oyuncular arasında en güçlü aday Barış Arduç. Bölüm başına 120 bin lira alacağı konuşulan Saat, ayda 480 bin lira kazanacak.

Rolü Mario Cotillard'a kaptırdı

İlker Kaleli’yle başrolü paylaşacağı “Tren” filminde anlaşma sağlayamayan Beren, Kerem Deren ve Pınar Bulut’un kaleme aldığı ‘Gazino’ adlı dizide rol alacak. ‘Kürk Mantolu Madonna’ isimli sinema filmindeki rolünü Fransız yıldız Marion Cotillard’a kaptıran Beren Saat, yine bir dönem dizisiyle ekranlarda olacak.

Q3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği dizi için sözleşmeye imza atan Beren Saat için erkek oyuncu arayışına girildi. Birçok oyuncuyla görüşen ekibin Barış Arduç’laanlaşma halinde olduğu söylendi. Barış Arduç eğer teklifi kabul ederse Beren Saat ile başrolü paylaşacak.

Merve Boluğur kadroda

Öte yandan 1960’lı yılların anlatılacağı Gazino isimli dizi için Merve Boluğur’la da anlaşma imzalandı.

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