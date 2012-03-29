Beren Saat iki aylık hamile mi?

Beren Saat-Kenan Doğulu ikilisi cephesinde sürpriz gelişme... Kulaktan kulağa yayılan söylentiye göre Beren iki aylık hamile...

İddialara göre Beren Saat iki aylık hamile ve çift haberi herkesten saklıyor!

Cem Yılmaz-Ahu Yağtu çiftinin ardından bir hamilelik haberi de Kenan Doğulu-Beren Saat'ten geldi. İlişkileri medyanın bir numaralı gündem maddesi olan çift, bu kez de bir bebek haberiyle adlarından söz ettiriyor. Bir süredir sanat dünyasında kulaktan kulağa yayılan iddiaya göre; oyuncu Beren Saat yaklaşık iki aylık hamile.



Saat hastaneye gitmiyor



Beren Saat, hamile olduğunu öğrendikten sonra haberin duyulmaması için büyük bir hastane yerine özel doktora gidiyor. Ünlü oyuncu, büyümeye başlayan karnını da artık gizleme konusunda sıkıntı yaşıyor