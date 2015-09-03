Beren Saat: Hamilelik haberleri gerçek dışı

Müzisyen Kenan Doğulu ile evli olan oyuncu Beren Saat, "Biz çıkan haberlere dahil olmadan mekanizma işliyor. Hamile haberleri yapıldı mesela, bunlar gerçek dışı" ifadelerini kullandı.

Doğulu'nun da seslendirme yaptığı “Minyonlar”ın galasında konuşan Saat, hakkındaki haberler nedeniyle gazetecilere sitem etti.

Hürriyet'in Kelebek ekinde yer alan habere göre, oyuncu, “Biz çıkan haberlere dahil olmadan mekanizma işliyor. Hamile haberleri yapıldı mesela, bunlar gerçek dışı” dedi. Saat, kayınvalidesiyle ilgili sorulara da tepki göstererek “Yok sosyal medyadan takip etmiş, yok etmemiş. İnsan ilişkileri buralara düşmemeli” şeklinde konuştu.