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Beren Saat fotoğrafına 'Edep yâ hu!' sansürü

İstanbul'da kadın vücudunun yer aldığı mayo reklamlarının üzerini boyayan ya da yırtan gruplara bir yenisi eklendi

05 Temmuz 2014 17:12

 

Bir süredir İstanbul sokaklarında mayolu kadın fotoğraflarının olduğu billboardları üzerine yapıştırdıkları kağıtlarla sansürleyen ve kendilerine “1'nci Gençlik” adını veren bir grup, ünlü oyuncu Beren Saat’in resminin üzerine de “Edep yâ hu!” diye yazdı.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, önceki gece Başbakan Tayyip Erdoğan’ın evinin bulunduğu Kısıklı’daki otobüs durağındaki billboarda çantasından çıkardığı kağıtları yapıştıran sakallı bir genç, daha sonra yanındaki çocukla birlikte minibüse binerek duraktan ayrıldı.

Bir duş jeli reklamında oynayan Beren Saat’in duraktaki fotoğrafında, yüzüne ve koluna yapıştırılan kağıtta, “Ahlak ve maneviyat tahribatına hayır. Edep yâ hu!”yazıyor. Yazının altında da, “Bismillah dedik çıktık yola, maksadımız Rıza-ı İlahi doğrultusunda hoş bir seda” ifadeleri dikkat çekti.

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