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Beren Saat, düğününe babasını çağırmadı mı?

30 kişilik törene sadece çiftin çok yakın arkadaşları ve ailesi katılacak

11 Temmuz 2014 12:31

Beren Saat'in, Kenan Doğulu ile ABD'de yapacağı düğüne babası Hüseyin Avni Saat'i çağırmadığı iddia edildi. Baba Saat ise, "Çağırılmama gibi bir şey olur mu? İşlerimden dolayı gidemiyorum. İnşallah ikisi de çok mutlu olur" dedi.

Beren Saat ile 2.5 yıldır birlikte olduğuKenan Doğulu 27 Temmuz'da Los Angeles'ta evlenecek. 

30 kişilik törene sadece çiftin çok yakın arkadaşları ve ailesi katılacak. 

Beren, yıllardır görüşmediği babası Hüseyin Avni Saat'i düğüne çağırmadı. 

Posta 'dan Suna Akyıldız'ın haberine göre, Hüseyin Avni Saat ise, "Çağırılmama gibi bir şey olur mu? İşlerimden dolayı gidemiyorum. İnşallah ikisi de çok mutlu olur" dedi.

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