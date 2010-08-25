T24 - "Fatmagül'ün suçu ne?" dizisinin tanıtım çekimlerinde Beren Saat, çıplak sesiyle şarkı söyledi. Saat, dört kişinin tecavüzüne uğrayan ardından tecavüzcüsüyle evlenmek zorunda kalan Fatmagül’ü canlandırıyor.



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Beren Saat, Aşk-ı Memnu’dan sonra bu kez Vedat Türkali‘nin yazdığı bir sinema filmi senaryo uyarlaması ile seyircilerin karşısına çıkacak. Yeni sezonda Ay Yapım tarafından çekilecek olan proje büyük olasılıkla Kanal D'de gösterilecek. Dizinin erkek karakterini yani Fatmagül’ün kocasını canlandıracak oyuncuda belli oldu. Ezel dizisi ile gündeme gelen İsmail Filiz, Beren Saat ile birlikte bu dizide karı kocayı canlandıracaklar.



“Fatmagül’ün Suçu Ne?” orjinal Adı ile Umutsuz Şafaklar senaryosunun ilginç bir sinema macerası var. Aslında bu senaryo 2 kez sinemaya uyarlandı. İlk kez Vedat Türkali‘nin izni alınmadan Erman Film‘in çektiği ve Erdoğan Tünaş‘ın senaryosunu yazdığı “Batsın Bu Dünya” filmi çekildi. Başrollerde Orhan Gencebay ve Müjde Ar vardı. Aynı konuyu farklı bir üslüpla Erkek karakteri yücelterek çeken bu versiyon, doğal olarak dava konusu olmuştur.



Vedat Türkali, “Umutsuz Şafaklar” isimli senaryosunun izinsiz olarak kullanıldığını belirterek yapım şirketini 1976 yılında mahkemeye verdi. 1983 yılında sonuçlanan davada mahkeme, yapım firmasının senaryo yazarına 90 bin lira, senaryo ve yönetmenlik parasıyla birlikte ayrıca 77 bin lira ceza ödemeye mahkum etti.



Daha sonra Vedat Türkali‘nin orjinal senaryosu, Süreyya Duru tarafından tekrar sinemaya aktarıldı. 1986 yılında çekilen bu versiyonda filmin adı “Fatmagül’ün Suçu Ne?” oldu. Filmin başrollerinde oynayan isimler, Hülya Avşar ve Aytaç Arman‘dı.





Tecavüz sahneleri için 2 gün eğitim aldılar

Beren Saat'in 6 yıl önce keşfedilmesini sağlayan "Türkiye'nin Yıldızları" programında birlikte yarıştığı Engin Akyürek'le başrolünü oynadığı dizide kendisine tecavüz eden 4 gençten biriyle evlendirilen Fatmagül'ün dramı ekrana taşınıyor. Yeni yayın döneminde "Aşk-ı Memnu"nun yerine perşembe akşamları yayınlanacak olan dizinin çekimleri başlamadan önce oyuncular iki gün boyunca psikolojik eğitim aldı.



Yapım şirketi Ay Yapım'da toplanan oyuncular diziye danışmanlık yapan psikologlarla bir araya geldi. Senaryoyu okuyan ve senaristler Ece Yörenç ile Melek Gençoğlu'na danışmanlık yapan da psikologlar oyunculara tecavüzcü ve mağdur psikolojisiyle ilgili bilgiler verdi. Ayrıca psikologlar oyuncuların konuyla ilgili sorduğu sorulara da yanıt verdi.



Tecavüzcü kadrosu



Murat Daltaban ve nine rolünü oynayan Sumru Yavrucuk'un da kadrosunda yer aldığı dizide Beren Saat'in oynadığı Fatmagül'e deniz kenarında çamaşır yıkarken 3'ü zengin, 4 sarhoş genç tecavüz ediyor. Engin Akyürek'in fakir genç Kerim'i canlandırdığı tecavüz kadrosunda Kaan Taşaner "Erdoğan", Engin Öztürk "Selim", Buğra Gülsoy ise "Vural" rollerini canlandıracak. 1986 yılında Vedat Türkali'nin senaryosundan Süreyya Duru'nun çektiği aynı adlı filmde Fatmagül'ü Hülya Avşar, Kerim rolünü ise Aytaç Arman canlandırmıştı. Hilal Saral'un yönettiği dizinin çekimleri İstanbul'dan sonra Çeşme'de devam edecek.

Dizinin genel konusu



Fatmagül genç bir köylü kızıdır. Bir gün ona 3′ü zengin çocuğu olmak üzere 4 adam tecavüz ederler. Kızın deli bir abisi dışında kimsesi yoktur. Ama devlet onu korumak için failleri yakalayıp hapse atar.



Zengin cocukların aileleri tek çözümü fakir çocuğu kandırmakta bulurlar. Bir sene evli kalsın, hemen boşatacaklardır ikisini, söz verirler. Fatmagül o sırada hamile değildir, hamile kaldığı için degil, tecavüze uğradığı için Türk kanunlarına göre tecavüzcülerden birisi onunla evlenirse dava düşecektir.



Felaket bir dramdır bu. Gencecik kız sevmediği bir tecavüzcü ile evlendirilir. Üstelik adam bundan oturu inanılmaz pişmandır. Zengin çocuklar kendi şehirlerine dönmüş, o bu herkesin yattığı kızla bir evde üstelik evli olarak kalmıştır. Başından atmaya çalışır kızı, ama atamaz. Bu onu daha da hırslandırır. İçer, döver kızı. Her şeyin sorumlusu olarak bu kızı görür.





Sarhoş bir gecesinde yine kızla birlikte olur. Kiz sevmiştir onu, kabul eder. Ama ne zaman ki hamile kalır kız, adam sinirlenir… Bu sefer hastanelik edene kadar döver, kızın karnına attığı tekmeler doğmamış bebeğini öldürür. Fakat kız onu ele vermez hastanede, düştüm der ısrarla. Bu olay aklını başına getirir adamın. Sonuçta tecavüz etmiş olan onlardır.