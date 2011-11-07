Beren Saat Arena'dan hastaneye

T24 - Galatasaray-Mersin İdmanyurdu karşılaşmasını tribünde izleyen oyuncu Beren Saat, maçın ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
“Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisinin yıldızı Beren Saat, Galatasaray’ın Mersin İdmanyurdu ile oynadığı maçı tribünde izledi.
Hürriyet gazetesinin haberine göre; maçın ardından Türk Telekom Arena’dan ayrılan Beren Saat, gece yarısına doğru rahatsızlandı.
Hastaneye kaldırılan oyuncuya ilk müdahalenin ardından serum takıldı. Müşahede altına alınan Saat, geceyi hastanede geçirdi.