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"Beren Saat, Amerika'da olduğu için Yenikapı'ya gidemedi"

Amerika'ya giden Beren Saat'in Malibu'daki okyanus kıyısındaki evinde yaşadığı öne sürüldü

11 Ağustos 2016 11:55

Yenikapı'daki Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne Kenan Doğulu'nun yalnız katılması üzerine sosyal medyada Beren Saat'in nerede olduğu yönünde sorular sorulmuştu. Beren Saat'in tüp bebek tedavisi için bir süredir Amerika'da olduğu iddia edildi.

Türkiye'de birkaç kez tüp bebek tedavisi denediği ve ardından ABD'ye gittiği söylenen oyuncunun, tedavisine burada devam etmek için Los Angeles'ta bulunduğu ifade edildi. Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; geçen aylarda eşi Kenan Doğulu ile Amerika'ya giden Beren Saat'in Malibu'daki okyanus kıyısındaki evlerinde yaşadığı öne sürüldü

İddialara göre oyuncunun, geçen yıl şubat ayında Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede gördüğü tüp bebek tedavisinin ardından ABD'ye gittiği ve bir süre daha orada yaşayacağı belirtiliyor.

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Yenikapı MitingiBeren SaatKenan DoğuluABDtedavi

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