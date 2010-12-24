Beren Saat Almanya'da haber oldu.

T24 - Ünlü oyuncu Beren, Saat Almanya'nın önde gelen dergilerinden Der Spiegel'e haber oldu.

Aşk-ı Memnu'dan bu yana magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerden.. Fatma Gül'ün suçu ne dizisiyle o kadar çok konuşulduki, dizideki tecavüz sahnesinden Beyoğlu'nda uğradığı tacize kadar neredeyse yaşadığı her olay haber oldu.

Bu kez Alman dergisinde

Türkiye'nin en çok konuşulan kadınlarından olan Beren Saat, Almanya'nın önemli dergilerinden Der Spiegel, son sayısına haber oldu.Dergideki yazıda, oyuncunun "Fatmagül'ün Suçu Ne" dizisindeki rolü yüzünden başına gelenler aktarıldı. Yazıda ayrıca, Saat'in kısa süre önce Beyoğlu'ndaki bir mekanda alkollü gençler tarafından nasıl rahatsız edildiği, buradaki müstehcen imalardan dolayı kırgın olduğu yazıldı.





