T24 LogoT24 Logo
Magazin

Beren Saat Almanya'da haber oldu.

Ünlü oyuncu Beren, Saat Almanya'nın önde gelen dergilerinden Der Spiegel'e haber oldu.

24 Aralık 2010 02:00

T24 - Ünlü oyuncu Beren, Saat Almanya'nın önde gelen dergilerinden Der Spiegel'e haber oldu.

Aşk-ı Memnu'dan bu yana magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerden.. Fatma Gül'ün suçu ne dizisiyle o kadar çok konuşulduki, dizideki tecavüz sahnesinden Beyoğlu'nda uğradığı tacize kadar neredeyse yaşadığı her olay haber oldu.

Bu kez Alman dergisinde

Türkiye'nin en çok konuşulan kadınlarından olan Beren Saat, Almanya'nın önemli dergilerinden Der Spiegel, son sayısına haber oldu.Dergideki yazıda, oyuncunun "Fatmagül'ün Suçu Ne" dizisindeki rolü yüzünden başına gelenler aktarıldı. Yazıda ayrıca, Saat'in kısa süre önce Beyoğlu'ndaki bir mekanda alkollü gençler tarafından nasıl rahatsız edildiği, buradaki müstehcen imalardan dolayı kırgın olduğu yazıldı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24