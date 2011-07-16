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Beren Saat adını marka yapacak

Ad ve soyadını tescil ettirmek için Türk Patent Enstitüsü’ne başvuran Beren Saat, bir firma tarafından kendi adına başvuru yapıldığını öğrendi.

16 Temmuz 2011 03:00

T24 - Ad ve soyadını tescil ettirmek için Türk Patent Enstitüsü’ne başvuran Beren Saat, bir firma tarafından kendi adına başvuru yapıldığını öğrendi.


Aşk-ı Memnu ile parlayan ve ardından “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisinde de başrolü üstlenen Beren Saat, ad ve soyadını tescil ettirmek için Türk Patent Enstitüsü’ne başvurdu. Adını markalaştırmak isteyen genç oyuncu, “Beren Saat” adına bir firma tarafından 2011 başında başvuru yapıldığını öğrendi. İtirazda bulunan ünlü oyuncu, kuyumculuk, yeme-içme, güzellik gibi 16 farklı alanda tescil başvurusu yaptı.

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