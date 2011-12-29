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Beren için 'eski eşi' şahitlik yaptı

Beren Saat’in 2 yıldır devam eden “Gecenin Kanatları” filmi davasının, yeni duruşması dün yapıldı.

29 Aralık 2011 02:00


T24 - Beren Saat’in 2 yıldır devam eden “Gecenin Kanatları” filmi davasının, yeni duruşması dün yapıldı. Saat, başrolünü Murat Ünalmış’la paylaştığı filmin fragmanında göğüslerinin göründüğü görüntüye yer verildiği için yapımcısını protesto ederek filmin galasına katılmamıştı

BEREN İÇİN 'ESKİ EŞİ' ŞAHİTLİK YAPTIHürriyet gazetesinde yer alan habere göre; filmin yapımcılığını üstlenen Mahsun Kırmızıgül ve Murat Tokat’ın ortağı olduğu Boyut Film şirketi de sözleşmesinde yer aldığı halde gala ile filmin promosyon çalışmalarına katılmadığını belirterek Saat’e 30 bin TL tazminat davası açmıştı.

Geçen nisan ayındaki duruşmada filmdeki partneri Murat Ünalmış, “Aşk-ı Memnu” dizisinin setinde çekimim vardı. O yüzden galaya gidemedim” diyen Saat’in aleyhine şahitlik yapmıştı.


'Beren çok disiplinlidir'

Davanın dünkü duruşmasında da bu kez Saat’in şahitleri dinlendi. “Aşk-ı Memnu” dizisinde Beren Saat’in eşini canlandıran Selçuk Yöntem, ünlü yıldızın dizi setinde olduğunu doğruladı. Yöntem, “Beren Saat, dizideki çekimini aksatmamak için galaya gitmedi. İşinde son derece disiplinli bir oyuncudur” dedi.  



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